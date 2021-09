Scuola | Mattarella | ‘non è capitolo accessorio ma centrale in Pnrr’ 2

(Di lunedì 20 settembre 2021) (Adnkronos) – “Sentiamo dire spesso -ha aggiunto- che la crisi che abbiamo vissuto –e dalla quale contiamo di essere in via di uscita- sollecita cambiamento: diverrebbe un’espressione retorica, un’astrazione se non si affermassero impegni concreti, progetti adeguati, assunzioni di responsabilità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RaiNews : Il presidente della Repubblica inaugura l'anno scolastico 2021-2022: 'La ripartenza della scuola è il segno più evi… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Pizzo C… - MediasetTgcom24 : Scuola, Mattarella: 'Con i vaccini mai più chiusure' #scuola - evamarghe : Mattarella ha inaugurato l'apertura della scuola in Calabria ? grande presidente - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: l'Inno di Mameli alla cerimonia che inaugura l’anno scolastico 2021-2022 a Pizzo Calabro,in Calabria. Al liceo nautico… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Mattarella

Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergioda Pizzo Calabro (Vibo Valentia) per ... il suo funzionamento è specchio di quello del Paese, abbiamo unadi valore, grazie agli ...Ora, grazie alle vaccinazioni e alle nuove misure di precauzione questo non deve più accadere", ha detto, "lanon è un capitolo accessorio, bensì è assolutamente centrale in un ...Con la pandemia «la scuola è stata la prima a dover chiudere» ma ora, con le vaccinazioni, «questo non deve più accadere»: il presidente della Repubblica, ...Scuola, il ritorno in classe è il segno della ripartenza dell'Italia. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...