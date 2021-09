Salernitana 0, Cagliari 2, Juventus 2: non siamo su ‘Scherzi a parte’ (Di lunedì 20 settembre 2021) La Juventus, ad oggi, sarebbe in Serie B. E’ il verdetto (ovviamente momentaneo) dopo le prime quattro giornate del massimo torneo italiano. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri non è stato di certo positivo, in particolar modo il rendimento è stato deludente contro squadre nettamente inferiori come Udinese e Empoli. La gara contro il Napoli è stata condizionata da errori individuali, mentre la reazione più importante è arrivata contro il Milan. A spaventare è anche e soprattutto la classifica, la Juventus occupa il terzultimo posto con 2 punti, gli stessi del Cagliari e solo la neopromossa Salernitana ha fatto peggio. La Juventus targata Allegri aveva abituato a partenze a rilento, ma quest’anno ha un po’ esagerato. Le note positive e negative Foto di Alessandro Di Marco / ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 settembre 2021) La, ad oggi, sarebbe in Serie B. E’ il verdetto (ovviamente momentaneo) dopo le prime quattro giornate del massimo torneo italiano. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri non è stato di certo positivo, in particolar modo il rendimento è stato deludente contro squadre nettamente inferiori come Udinese e Empoli. La gara contro il Napoli è stata condizionata da errori individuali, mentre la reazione più importante è arrivata contro il Milan. A spaventare è anche e soprattutto la classifica, laoccupa il terzultimo posto con 2 punti, gli stessi dele solo la neopromossaha fatto peggio. Latargata Allegri aveva abituato a partenze a rilento, ma quest’anno ha un po’ esagerato. Le note positive e negative Foto di Alessandro Di Marco / ...

