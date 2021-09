Roma, aggrediscono e rapinano un ragazzo. Per i baby ladri scatta il divieto d’ingresso a Trastevere (Di lunedì 20 settembre 2021) Si trovavano su Ponte Sisto, gli agenti del commissariato Trastevere, quando hanno notato 2 ragazzi che bloccavano con forza un loro coetaneo contro il muretto dello stesso ponte. Uno di loro – identificato successivamente come un 20enne di origini sudamericane – teneva con forza la testa della vittima e, mentre gli sfilava la maglietta, lo minacciava per farsi consegnare i soldi. Il complice – un 18enne Romano – invece lo teneva bloccato per la gola aiutando l’amico. Fortunatamente la polizia di Stato, al fianco del personale in borghese della Squadra Mobile e degli agenti delle Volanti, si trovava in servizio , h24, per controllare le strade del noto quartiere Romano della movida. E non ha esitato ad intervenire. Ponte Sisto: aggrediscono e rapinano un ragazzo, l’intervento e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 settembre 2021) Si trovavano su Ponte Sisto, gli agenti del commissariato, quando hanno notato 2 ragazzi che bloccavano con forza un loro coetaneo contro il muretto dello stesso ponte. Uno di loro – identificato successivamente come un 20enne di origini sudamericane – teneva con forza la testa della vittima e, mentre gli sfilava la maglietta, lo minacciava per farsi consegnare i soldi. Il complice – un 18enneno – invece lo teneva bloccato per la gola aiutando l’amico. Fortunatamente la polizia di Stato, al fianco del personale in borghese della Squadra Mobile e degli agenti delle Volanti, si trovava in servizio , h24, per controllare le strade del noto quartiereno della movida. E non ha esitato ad intervenire. Ponte Sisto:un, l’intervento e ...

