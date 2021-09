'Ndrangheta: confiscati beni per 2 mln a due persone (Di lunedì 20 settembre 2021) La Direzione Investigativa Antimafia di Genova ha eseguito un provvedimento di confisca di beni mobili ed immobili per un valore complessivo di circa due milioni di euro. L'attività nasce da indagini ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 settembre 2021) La Direzione Investigativa Antimafia di Genova ha eseguito un provvedimento di confisca dimobili ed immobili per un valore complessivo di circa due milioni di euro. L'attività nasce da indagini ...

Advertising

Strill_it : ‘Ndrangheta: confiscati beni per due milioni di euro - ansa_liguria : 'Ndrangheta: confiscati beni per 2 mln a due persone - Ansa_Piemonte : 'Ndrangheta: confiscati beni per 2 mln a due persone. Erano stati arrestati nel 2016 #ANSA - rep_genova : Genova, inchiesta sulla 'ndrangheta: confiscati beni per 2 milioni a due persone: erano stati arrestati nel 2016 [a… - StampaSavona : Operazione antimafia “Alchemia”, confiscati beni per 2 milioni di euro a due affiliati a cosche di ‘ndrangheta… -