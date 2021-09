Napoli | l' omicida di Samuele al gip | l' ho fatto cadere dal balcone poi ho mangiato una pizza

(Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo le prime parziali ammissioni, un elemento in più per provare in giudizio la sua responsabilità nella morte di, il bimbo che non aveva compito ancora 4 anni quando è volato giù dal...

... il bimbo che non aveva compito ancora 4 anni quando è volato giù dal balcone della sua abitazione in via Foria avenerdì scorso. Non sa spiegarne il motivo ma ha raccontato al gip di averlo ...... ma c'è anche tanta rabbia contro il presunto. ' Hai lasciato un vuoto che dentro di noi ... Bimbo morto a, la rabbia della madre: l'avvocato dell'indagato L'uomo ha trascorsi familiari ...Stampa “Ad un tratto l’ho preso in braccio e sono uscito fuori al balcone …. giunto all’esterno con il bambino tra le braccia mi sono sporto e ho lasciato cadere il piccolo. Ho immediatamente udito de ...Dopo le prime parziali ammissioni, un elemento in più per provare in giudizio la sua responsabilità nella morte di Samuele, il bimbo che non aveva compito ...