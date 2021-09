Napoli | 9 marcatori diversi per 10 gol | prova di maturità per l' orchestra di Spalletti

(Di martedì 21 settembre 2021) Maurizio Nicita, inviato alla Dacia Arena per Udinese -, commenta la prestazione della squadra campana, che ha vinto 4 - 0 e resta da sola in testa alla classifica di Serie A dopo quattro ...

Napoli nelle prime 4 giornate: 10 gol di cui 9 marcatori.

Maurizio Nicita, inviato alla Dacia Arena per Udinese -, commenta la prestazione della squadra campana, che ha vinto 4 - 0 e resta da sola in testa alla classifica di Serie A dopo quattro giornate.Ilcentra la quarta vittoria con una prestazione perfetta. Il vantaggio arriva al 24' con il ... In avvio di ripresa, Koulibaly si iscrive nel tabellino dei. Destro imparabile su azione ...Udinese-Napoli 0-4, il tabellino. UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina (41' st Soppy), Arslan (27' st Samardzic), Walace, Pereyra (19' st Makengo), Stryger L ...Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato dopo il 4-0 rifilato dai partenopei all'Udinese: secondo l'attaccante azzurro non è il momento di montarsi la testa per il primo posto momentaneo in cl ...