Nada Ovcina, la vedova di Gianni Nazzaro a Domenica In: “Mi è morto in braccio. Da allora non ho più sentito mia figlia” (Di lunedì 20 settembre 2021) Momenti di grande commozione a Domenica In con Nada Ovcina. La vedova di Gianni Nazzaro è stata tra i primi ospiti della nuova stagione del salotto di Mara Venier per ricordare il marito recentemente scomparso: “Sto male, è un dolore senza fine, che non potrà mai passare. Voglio vivere solo per mantenere presente l’immagine di Gianni Nazzaro. Non lo devono dimenticare perché merita di essere sempre ricordato. La televisione non è stata generosa con lui”, ha confidato alla conduttrice, con la voce rotta dall’emozione. Nada Ovcina ha ripercorso le tappe della loro storia d’amore, spiegando che “ci siamo incontrati per caso durante una manifestazione. Lui cantava, aveva diciotto anni. Erano le 2 di notte, si è fermato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Momenti di grande commozione aIn con. Ladiè stata tra i primi ospiti della nuova stagione del salotto di Mara Venier per ricordare il marito recentemente scomparso: “Sto male, è un dolore senza fine, che non potrà mai passare. Voglio vivere solo per mantenere presente l’immagine di. Non lo devono dimenticare perché merita di essere sempre ricordato. La televisione non è stata generosa con lui”, ha confidato alla conduttrice, con la voce rotta dall’emozione.ha ripercorso le tappe della loro storia d’amore, spiegando che “ci siamo incontrati per caso durante una manifestazione. Lui cantava, aveva diciotto anni. Erano le 2 di notte, si è fermato in ...

