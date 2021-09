Milano: Sala, 'spendo un quarto rispetto a Bernardo, se rieletto giunta cambia' (Di lunedì 20 settembre 2021) Milano, 20 set. (Adnkronos) - "I fondi per la mia campagna elettorale arrivano da sostenitori e amici, tutto in trasparenza. Preferisco non chiedere soldi ai partiti, se Bernardo lo fa liberissimo di farlo. Dovendo dichiarare quanti soldi si spendono, possiamo dire però che spenderemo un quarto rispetto a quanto spenderà Bernardo". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital, tornando sul caso del suo sfidante, Luca Bernardo, che ha minacciato di lasciare se i partiti del centrodestra non gli avessero dato i fondi per la campagna elettorale. "Il centro destra ha impiegato molto tempo prima di proporre un candidato per Milano. Credo siano stati spiazzati dalla mia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021), 20 set. (Adnkronos) - "I fondi per la mia campagna elettorale arrivano da sostenitori e amici, tutto in trasparenza. Preferisco non chiedere soldi ai partiti, selo fa liberissimo di farlo. Dovendo dichiarare quanti soldi sino, possiamo dire però che spenderemo una quanto spenderà". Lo ha detto il sindaco diBeppe, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital, tornando sul caso del suo sfidante, Luca, che ha minacciato di lasciare se i partiti del centrodestra non gli avessero dato i fondi per la campagna elettorale. "Il centro destra ha impiegato molto tempo prima di proporre un candidato per. Credo siano stati spiazzati dalla mia ...

