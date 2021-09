Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 20 settembre 2021) Italiano attende di capire evoluzionicondizioni di Nico Gonzalez, reduce da un piccolo problema muscolare. Potrebbe decidere di non rischiare l’argentino e schierare Saponara titolare, dopo l’ottima prova contro il Genoa. Confermata l’assenza di Castrovilli che sarà rimpiazzato da Duncan. Odriozola sulla destra, in caso di forfait è pronto Benassi. Callejon è ancora in vantaggio su Sottil, Milenkovic torna titolare, mentre Torreira dovrebbe avere spazio al posto di Pulgar (non convocato). Inzaghi parte per Firenze senza Correa e Vidal, i due sudamericani sono a rischio anche per la sfida del fine settimana contro l’Atalanta. In attacco ci sarà Dzeko al posto dell’ex Lazio, dovrebbero tornare dal 1? sia Calhanoglu che Perisic, anche se restano in ballottaggio con Vecino e Dimarco. Ecco lescelte dei due ...