Lavoro | Istat | Ula +3 | 2% in secondo trimestre | +18 | 3% su anno

(Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) - Nel2021 l'input di, misurato in termini di Ula (Unità diequivalenti a tempo pieno), aumenta sia su base trimestrale (+3,2% rispetto al I2021) sia su base annua (+18,3% rispetto al II2020); lo stesso andamento si osserva per il Pil, in aumento rispettivamente di +2,7% e +17,3%. Anche l'occupazione mostra una crescita congiunturale e tendenziale. Lo rileva l'

Nel secondo trimestre 2021 l'input di lavoro, misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno), aumenta sia su base trimestrale (+3,2% rispetto al I trimestre 2021) sia su base annua (+18,3% rispetto al II trimestre 2020); lo stesso andamento si osserva per il Pil, in aumento rispettivamente di +2,7% e +17,3%. Anche l'occupazione mostra una crescita congiunturale e tendenziale. Lo rileva l'Istat.