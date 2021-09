Katia Ricciarelli picchia duro contro Jo Squillo: "Sai cosa mangiamo?", bistecche in faccia (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel bene e nel male, al Gf Vip di Alfonso Signorini tiene banco Katia Ricciarelli, che nel reality in onda su Canale 5 si è lasciata andare ad alcune considerazioni che hanno sollevato un polverone. Ma tant'è, ora la mitica Katia torna a far parlare di sé. La ragione? L'ingresso nella casa di Jo Squillo, che è entrata al Gf Vip nella puntata dello scorso venerdì. E l'ex moglie di Pippo Baudo è un poco preoccupata dalla presenza di Jo Squillo: "La Jo è una forza della natura. Ci romperà un po' le scatole per via… sai è vegana, non vegana. Qui mangiano carne", ha tagliato corto sfogandosi nel confessionale. Insomma, il veganesimo e lo stile di vita di Jo Squillo non sembrano andare giù alla Ricciarelli. Dunque, nel medesimo confessionale, anche una battuta su ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel bene e nel male, al Gf Vip di Alfonso Signorini tiene banco, che nel reality in onda su Canale 5 si è lasciata andare ad alcune considerazioni che hanno sollevato un polverone. Ma tant'è, ora la miticatorna a far parlare di sé. La ragione? L'ingresso nella casa di Jo, che è entrata al Gf Vip nella puntata dello scorso venerdì. E l'ex moglie di Pippo Baudo è un poco preoccupata dalla presenza di Jo: "La Jo è una forza della natura. Ci romperà un po' le scatole per via… sai è vegana, non vegana. Qui mangiano carne", ha tagliato corto sfogandosi nel confessionale. Insomma, il veganesimo e lo stile di vita di Jonon sembrano andare giù alla. Dunque, nel medesimo confessionale, anche una battuta su ...

