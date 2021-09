Il Calcio Napoli ingrana la quarta e conquista la vetta | 4-0 ad Udine

Advertising

pisto_gol : Udi-Nap 0:4 Il Napoli domina alla Dacia Arena e vola solo in testa alla classifica. Segnano Osimehn, Rrahmani, Kou… - Gazzetta_it : Gol! Udinese - Napoli 0-1, rete di Insigne L. (NAP) - Udinese_1896 : #UdineseNapoli 0-2 36’ Seconda rete del Napoli. Ha segnato Rrahmani sugli sviluppi di un calcio piazzato #ForzaUdinese ???? - Aquilottoblu : RT @fanpage: Gli Azzurri travolgono l'Udinese e volano da soli in testa alla classifica #UdineseNapoli - dangiuntolee : RT @zio_antunello: @dangiuntolee RT se il Napoli ha il miglior allenatore della storia del calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

Nel secondo tempo iltiene e alla prima occasione punisce. Al 52' arriva il tris con Koulibaly ancora goleador che con una bordata mette in rete. Anguissa e Osimhen hanno due ottime palle gol. ...E al 35' ilva in gol grazie ad uno schema dapiazzato con la collaborazione dei due centrali di difesa: torre di Koulibaly e colpo di testa vincente di Rrahmani dopo l'uscita a vuoto ...Si è conclusa con il botto la 4ª giornata del campionato di Serie A, netto successo del Napoli di Luciano Spalletti che ha dominato in lungo ed in largo contro l’Udinese, la sfida si è conclusa sul ri ...Il Napoli non fallisce nemmeno contro l'Udinese: Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano regalano il primo posto solitario a Spalletti.