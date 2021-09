Green pass e referendum per abolirlo, Freccero: “Decida popolo” (Di lunedì 20 settembre 2021) Sul referendum per l’abolizione del Green pass obbligatorio, “a persuadermi e coinvolgermi è stato il ragionamento dell’avvocato Paolo Sceusa, che ha lanciato un accorato appello al diritto internazionale prima di denunciare il comportamento del nostro governo, oltremodo scorretto nell’incrinare il patto di lealtà tra istituzioni e popolo”. Carlo Freccero spiega così, in una lettera al direttore della Stampa, la sua decisione di aderire alla raccolta di firme per l’abolizione del Green pass. “Nella versione italiana pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 15 giugno 2021 – afferma l’ex consigliere di amministrazione della Rai – è stato omesso infatti un passo fondamentale del testo della Gazzetta Ufficiale Europea, e precisamente la frase ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Sulper l’abolizione delobbligatorio, “a persuadermi e coinvolgermi è stato il ragionamento dell’avvocato Paolo Sceusa, che ha lanciato un accorato appello al diritto internazionale prima di denunciare il comportamento del nostro governo, oltremodo scorretto nell’incrinare il patto di lealtà tra istituzioni e”. Carlospiega così, in una lettera al direttore della Stampa, la sua decisione di aderire alla raccolta di firme per l’abolizione del. “Nella versione italiana pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 15 giugno 2021 – afferma l’ex consigliere di amministrazione della Rai – è stato omesso infatti uno fondamentale del testo della Gazzetta Ufficiale Europea, e precisamente la frase ...

