Gkn | Fornaro | ' ora intervento governo contro delocalizzazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) - “L'accoglimento da parte del Tribunale di Firenze del ricorso presentato dalla Fiomil comportamento antisindacale messo in atto dai vertici della Gkn è un segnale importante per far capire in Italia e all'estero che la legge è uguale per tutti. Ora è necessario un ulteriorenormativo coraggioso da parte delper contrastare il fenomeno delleselvagge messo in atto da multinazionali con atteggiamenti predatori". Lo afferma Federico, capogruppo di Leu alla Camera. "I lavoratori e le lavoratrici della Gkn e di tante altre aziende interessate da comportamenti aziendali simili -aggiunge- non possono e non debbono essere lasciati soli nella difesa dell'occupazione ma anche della dignità del lavoro”.