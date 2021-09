Cristiano De André, ecco il figlio Filippo: chi è e che fa il gemello di Francesca (Di lunedì 20 settembre 2021) Cristiano De André ci ha tenuto a comunicare in prima persona e con “grande orgoglio paterno” la notizia sul figlio Filippo. Classe 1990, è meno famoso delle sorelle. È nato a Genova dalla relazione tra il figlio di Fabrizio De André e la sua prima moglie Carmen De Cespedes ed è cresciuto in una famiglia numerosa, assieme alla sorella maggiore Fabrizia e alla gemella Francesca che, al contrario di lui, è ben nota al mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Filippo De André ha anche un’altra sorella, Alice, nata dalla relazione del padre con Sabrina La Rosa. E anche un nipotino, Riccardo, figlio di Fabrizia. Nonostante le origini ben radicate nel mondo della musica, l’unico maschio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 settembre 2021)Deci ha tenuto a comunicare in prima persona e con “grande orgoglio paterno” la notizia sul. Classe 1990, è meno famoso delle sorelle. È nato a Genova dalla relazione tra ildi Fabrizio Dee la sua prima moglie Carmen De Cespedes ed è cresciuto in una famiglia numerosa, assieme alla sorella maggiore Fabrizia e alla gemellache, al contrario di lui, è ben nota al mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello.Deha anche un’altra sorella, Alice, nata dalla relazione del padre con Sabrina La Rosa. E anche un nipotino, Riccardo,di Fabrizia. Nonostante le origini ben radicate nel mondo della musica, l’unico maschio ...

