Commisso spiega la scelta Dazn | «Sky doveva capire che non comandano loro»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ieri il patron della Fiorentina, Rocco, è intervenuto come ospite a 90° Minuto. In chiusura del suo intervento ha parlato anche di diritti tv. «Sky deve imparare che non controlla lo sport in Italia, la competizione confa bene ae al nostro calcio. Abbiamo chiuso il contratto più importante della Serie A in America e sono fiero di aver portato più soldi io di quanti non ne faccia la MLS». Nella sua rubrica su Repubblica, Antonio Dipollina interpreta le parole del patron viola come unazione delladiper i diritti tv della Serie A: “Ecco, tutto questo sta succedendo forse per fare un dispetto. Più o meno”. L'articolo ilNapolista.