Bologna, Mihajlovic: «Dare massimo in ogni partita, 6 gol con Inter sia lezione» (Di lunedì 20 settembre 2021) “Il nostro lavoro non è da tutti, perchè bisogna saper vivere con un equilibrio mentale. Sapevamo cosa fare, ma da ogni gara dobbiamo trarre degli insegnamenti: quando non entri in campo con la massima concentrazione e intensità con le squadre top puoi anche prendere sei gol”. Lo ha detto Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parlando alla vigilia della partita contro il Genoa, tornando sulla disfatta contro l’Inter a San Siro. “Sappiamo gli errori che abbiamo fatto, ma nei primi venti minuti avevamo fatto bene contro l’Inter. Poi è normale che quando prendi quattro gol poi crolli”, ha aggiunto. “In ogni gara dobbiamo sputare sangue, l’impressione è che loro avevano più paura di noi. Nel calcio succede, fa parte del nostro viaggio”, ha dichiarato ancora ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 settembre 2021) “Il nostro lavoro non è da tutti, perchè bisogna saper vivere con un equilibrio mentale. Sapevamo cosa fare, ma dagara dobbiamo trarre degli insegnamenti: quando non entri in campo con la massima concentrazione e intensità con le squadre top puoi anche prendere sei gol”. Lo ha detto Sinisa, allenatore del, parlando alla vigilia dellacontro il Genoa, tornando sulla disfatta contro l’a San Siro. “Sappiamo gli errori che abbiamo fatto, ma nei primi venti minuti avevamo fatto bene contro l’. Poi è normale che quando prendi quattro gol poi crolli”, ha aggiunto. “Ingara dobbiamo sputare sangue, l’impressione è che loro avevano più paura di noi. Nel calcio succede, fa parte del nostro viaggio”, ha dichiarato ancora ...

Advertising

simmonari : Mihajlovic: 'Il mio calcio non prevede barricate, il 6-1 con l'Inter non è una tragedia ma solo una tappa'… - CalcioPillole : #Bologna, le parole di #Mihajlovic pre #Genoa: 'sei gol contro l'#Inter ci sta, non una tragedia' - news24_inter : Per #Mihajlovic l'#Inter aveva paura del #Bologna ??? - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Contro l'Inter abbiamo pagato ogni piccolo errore, siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Contro l'Inter abbiamo pagato ogni piccolo errore, siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato'… -