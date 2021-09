**Bollette: dl giovedì in Cdm, taglio a oneri sistema e ‘scudo' famiglie povere** (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) - taglio degli oneri di sistema e un bonus più corposo per le famiglie in difficolta. Passa da qui, a quanto si apprende, la strada che il Governo intende percorrere per evitare la stangata delle bollette, con rincari corposi di luce e gas. Fonti del Mef parlano di un intervento che -dai 3 miliardi stimati inizialmente- potrebbero salire a 4 miliardi, ma che comunque non sarebbero sufficienti a coprire per intero il balzo in avanti delle bollette. Ma a contenerlo sì, facendo scudo per le famiglie più povere grazie al ricorso al bonus maggiorato. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) -deglidie un bonus più corposo per lein difficolta. Passa da qui, a quanto si apprende, la strada che il Governo intende percorrere per evitare la stangata delle bollette, con rincari corposi di luce e gas. Fonti del Mef parlano di un intervento che -dai 3 miliardi stimati inizialmente- potrebbero salire a 4 miliardi, ma che comunque non sarebbero sufficienti a coprire per intero il balzo in avanti delle bollette. Ma a contenerlo sì, facendo scudo per lepiù povere grazie al ricorso al bonus maggiorato.

Ultime Notizie dalla rete : **Bollette giovedì Extra - bonus per le famiglie povere, taglio agli oneri di sistema. Giovedì il decreto contro il caro bollette Il decreto per contenere gli aumenti delle bollette della luce e del gas è in fase di scrittura al Tesoro e al ministero della Transizione ... spiegano fonti di Governo, arriverà giovedì sul tavolo del ...

Il nuovo "eco - precariato", le regole per il rientro in ufficio e l'America fuori dalla crisi Bollette e pensioni Poi c'è il decreto per ridurre di almeno il 30% le tariffe in crescita delle bollette di luce e gas . Giovedì dovrebbe essere convocato il consiglio dei ministri per il varo del ...

