Ancelotti sul Napoli | “L’esperienza si è chiusa nel modo giusto E’ stato giusto separarsi in quel momento”

Carlo Ancelotti, nel corso di un'intervista a Rai Radio 1, ha ricordato anche la sua ultima esperienza in Italia sulla panchina del Napoli. Ecco le dichiarazioni dell'attuale tecnico del Real Madrid: "Ho avuto l'opportunità di conoscere una piazza come Napoli e questo mi ha reso contento. Sono stato due anni e devo dire che mi sono trovato molto bene dal punto di vista professionale. Poi ho tante partite addosso e so come funziona, credo che alla fine L'esperienza sia finita nel modo giusto. Quando non c'è sintonia è ...

