Udinese-Napoli, i convocati di Gotti: out un attaccante

L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha diramato la lista dei 23 convocati che prenderanno parte alla sfida contro il Napoli in programma domani sera alle ore 20:45 alla Dacia Arena. Recupera il difensore Stryger Larsen, assente all'allenamento di venerdì a causa di un'indisposizione, mentre non sarà della partita il neoacquisto Isaac Success. Ecco l'elenco completo. PORTIERI: 1 Silvestri; 20 Padelli; 66 Piana DIFENSORI: 2 Perez; 3 Samir; 4 Zeegelaar; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao, 87 De Maio; 93 Soppy CENTROCAMPISTI: 5 Arslan; 6 Makengo; 8 Jajalo; 11 Walace; 24 Samardzic; 37 ...

