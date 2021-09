Starfield | una nuova immagine trapela online | ancora dalla versione preliminare – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 19 settembre 2021)torna forse a mostrarsi con unata, ma si trattadellarisalente ad alcuni anni fa..è stato infine presentato da un vero e proprio trailer, ma al di là di quello non si è visto praticamente nulla del gioco vero e proprio, mentrecontinuano are alcuni materiali, come questaproposta nelle ...

Advertising

RpgBox77 : @d4rkdev Arkane ha sempre viaggiato con un media voti molto alta. Non è una novità, io me lo aspettavo. Starfield andrà anche meglio. - Nicco2D : @CyrusGCLS Vedi questo è il punto,manco capaci a trollare sono, già due giorni fa un altro ha fatto lo stesso parag… -

Ultime Notizie dalla rete : Starfield una

Multiplayer.it

... la sconfortante penuria di notizie riguardante il sesto capitolo del celebre RPG vede anche... secondo un nuovo report , il gioco seguirà le orme die sarà un'esclusiva Xbox, lasciando a ......titolo sviluppato da Cloud Imperium Games potrebbe esserebuona alternativa per i giocatori appassionati alle atmosfere di Mass Effect così come per tutti coloro che attendono con ansia...Starfield torna forse a mostrarsi con una nuova immagine trapelata online, ma si tratta ancora della versione preliminare risalente ad alcuni anni fa.. Starfield è stato infine presentato da un vero ...Microsoft non ha ancora finito: il gigante di Redmond potrebbe preparare un'altra grande acquisizione come quella di Bethesda.