Scherzi a parte: lo scherzo a Federica Pellegrini. Il video (Di domenica 19 settembre 2021) Scherzi a parte: lo scherzo a Federica Pellegrini (video) Stasera, domenica 19 settembre 2021, a Scherzi a parte andrà in onda lo scherzo a Federica Pellegrini. La nuotatrice olimpionica più volte medaglia d’oro nello stile libero – stando a quanto anticipato da Enrico Papi a Tv Sorrisi e Canzoni – “si è spaventata e infuriata parecchio, le abbiamo distrutto la macchina!”. Complice dello scherzo il fidanzato, Matteo Giunta. Dove vedere lo scherzo alla ... Leggi su tpi (Di domenica 19 settembre 2021): lo) Stasera, domenica 19 settembre 2021, aandrà in onda lo. La nuotatrice olimpionica più volte medaglia d’oro nello stile libero – stando a quanto anticipato da Enrico Papi a Tv Sorrisi e Canzoni – “si è spaventata e infuriata parecchio, le abbiamo distrutto la macchina!”. Complice delloil fidanzato, Matteo Giunta. Dove vedere loalla ...

Advertising

Daniela97835326 : #prelemi Si non dimentico la cessata di domenica, si sono rancorosa come un mio amico, si spero che il karma agisca… - clubuds : @TartaFrecciata ????????bella questa. A parte gli scherzi, il mondo dei carceri italiani è un colabrodo, troppo garant… - ReignOfTheSerie : Cosa guarderete questa sera? Da Grande o Scherzi a parte? *KlausMary* #DaGrande #rai1 #ScherziaParte - bacistaellari : stavo per scrivere di internet: 'cosa fare in una deprimente domenica sera da sola in casa' quando trash italiano m… - rajkashana : @trash_italiano Guardavo Scherzi A Parte e Buona Domenica ?? -