"Non capisco, uno che ha vinto 8 mondiali...". L'ultima vergogna di Marc Marquez svelata da Joan Mir (Di domenica 19 settembre 2021) Veleni e accuse in MotoGp. Nel mirino ci finisce Marc Marquez, lo spagnolo tornato in pista quest'anno dopo il lungo stop dovuto ai problemi al braccio. A puntare il dito contro lo spagnolo è Joan Mir, campione del mondo in carica, il quale si è ritrovato a dover rallentare in diverse circostanze in qualifica a Misano, compreso il giro finale, iniziato però successivamente alla caduta di Fabio Quartararo alla Variante del Parco e dunque rovinato dopo pochi metri dalla bandiera gialla. Mir se la prende con Marquez nel corso delle interviste di rito che seguono la Q2, e afferma: "Non capisco perché un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Veleni e accuse in MotoGp. Nel mirino ci finisce, lo spagnolo tornato in pista quest'anno dopo il lungo stop dovuto ai problemi al braccio. A puntare il dito contro lo spagnolo èMir, campione del mondo in carica, il quale si è ritrovato a dover rallentare in diverse circostanze in qualifica a Misano, compreso il giro finale, iniziato però successivamente alla caduta di Fabio Quartararo alla Variante del Parco e dunque rovinato dopo pochi metri dalla bandiera gialla. Mir se la prende connel corso delle interviste di rito che seguono la Q2, e afferma: "Nonperché un ...

Advertising

AlbertoBagnai : Ora si va in Bellerio per lavorare su un altro referendum (secondo me prioritario, ma io che ne capisco? Non ho nem… - VittorioSgarbi : #sulmona Grave passo del candidato sindaco Gerosonimo e delle liste a lui collegate. Cercano di di affossare il mu… - virginiaraggi : Oggi alla Lumsa per parlare di Roma sostenibile e disuguaglianze. Temi importanti, ma anche oggi non ci sono… - _asiaforever_ : Io capisco sia il padre e non voglia aggiungere carne al fuoco, ma allora abbi almeno la decenza di non esprimerti… - Mirko79045720 : @1a_v1ttor @Giada_SCK Ma me lo Spieghi pure a me per cortesia sta roba che intasa la tl Vitto',che non l ho capita.… -