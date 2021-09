Governo: Conte, 'Salvini lasci stare gli interessi di bottega e lavori per il Paese' (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "Quello di Emiliano non lo ritengo un endorsement a Salvini, lui ha fatto un ragionamento più ampio. Il problema vero è che in questa fase di Governo noi stiamo lavorando con la Lega ma la Lega deve essere conseguente". Lo ha detto Giuseppe Conte a margine di un evento elettorale a San Nicandro, in Puglia. "Quando ci si assume una responsabilità di Governo bisogna lavorare non nell'interesse di bottega ma del Paese. Auspichiamo che la Lega sia pienamente consapevole di avere una responsabilità di Governo, lasciando perdere le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "Quello di Emiliano non lo ritengo un endorsement a, lui ha fatto un ragionamento più ampio. Il problema vero è che in questa fase dinoi stiamo lavorando con la Lega ma la Lega deve essere conseguente". Lo ha detto Giuseppea margine di un evento elettorale a San Nicandro, in Puglia. "Quando ci si assume una responsabilità dibisogna lavorare non nell'interesse dima del. Auspichiamo che la Lega sia pienamente consapevole di avere una responsabilità diando perdere le ...

Advertising

raffaellapaita : Che vergogna le minacce di morte a @MatteoRenzi urlate nella piazza M5S ad Arezzo con Conte e Scanzi che non dicono… - lucianonobili : Mentre #Conte e #Scanzi incitano all’odio verso @matteorenzi uno sparuto gruppo di militanti #M5S, partono urla e m… - lucianonobili : “Cosa è cambiato dal governo Conte al governo Draghi? Con Conte c’era la DAD, i banchi a rotelle, le non risposte.… - AngelaCavelli : RT @frustametafora: La spocchia di chi pensa di avere l'unica vera idea di sinistra mentre chi si discosta di poco diventa automaticamente… - OttoVola : RT @aridatececonte: Giornalista:'Renzi uccise il suo governo per due motivi che oggi ha dimenticato: “O il Mes o addio” e “Conte lasci la d… -