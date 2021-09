Colpaccio Cremonese | sbanca Parma 2-1 con Fagioli e Vido

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colpaccio Cremonese

alfredopedulla.com

Laparte un punto sotto i ducali, dunque ila Pecchia varrebbe il sorpasso in graduatoria e la terza vittoria del ...Sabato in campo tutte le altre, domenica alle 20.30 chiude la giornata Parma -. la ... Chiamati a risalire in classifica dopo una partenza difficoltosa, i calabresi cercheranno il...Avanti dopo 3' con Fagioli, raddoppio di Vido al 34'. Accorcia Mihaila al 69', Buffon para il rigore a Di Carmine ...PARMA - Il posticipo della 4ª giornata di Serie B propone una sfida che vale un posto al sole in classifica. Il Parma di Buffon e Maresca punta alla terza vittoria consecutiva dopo il pari dell'esordi ...