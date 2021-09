Botta e risposta tra Salvini e Letta sulla linea di governo (Di domenica 19 settembre 2021) AGI - "Io non darò mai a Letta e a Conte la soddisfazione di massacrare l'Italia per due anni: noi qui stiamo e qui combattiamo a nome vostro. Poi alcune le vinciamo e altre le perdiamo, perché essere soli contro tutti non è semplice. Quindi continuiamo a dare battaglia": Matteo Salvini ha difeso la sua linea nel governo nel corso di un incontro elettorale a Bovolone, nel Veronese, sottolineando che "stare al governo con il Pd e i 5 Stelle, con Letta, Conte e Di Maio, non è facile". "Ti alzi la mattina - ha spiegato - e quello vuole lo ius soli, un altro la patrimoniale, ... Leggi su agi (Di domenica 19 settembre 2021) AGI - "Io non darò mai ae a Conte la soddisfazione di massacrare l'Italia per due anni: noi qui stiamo e qui combattiamo a nome vostro. Poi alcune le vinciamo e altre le perdiamo, perché essere soli contro tutti non è semplice. Quindi continuiamo a dare battaglia": Matteoha difeso la suanelnel corso di un incontro elettorale a Bovolone, nel Veronese, sottondo che "stare alcon il Pd e i 5 Stelle, con, Conte e Di Maio, non è facile". "Ti alzi la mattina - ha spiegato - e quello vuole lo ius soli, un altro la patrimoniale, ...

