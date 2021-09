Amici, Marcello Sacchetta se ne va, l'annuncio social. Le reazione, da Stefano De Martino a Lorella Cuccarini (Di domenica 19 settembre 2021) Una notizia improvvisa da parte di Marcello Sacchetta . Il ballerino professionista di ' Amici ' ha infatti appena annunciato su Instagram che in questa edizione non sarà presente nel talent condotto ... Leggi su leggo (Di domenica 19 settembre 2021) Una notizia improvvisa da parte di. Il ballerino professionista di '' ha infatti appena annunciato su Instagram che in questa edizione non sarà presente nel talent condotto ...

Advertising

ciropellegrino : #AldoGrasso già che c'era poteva usare poi un po' del suo prezioso acume pure per raccontarci come mai sul suo gior… - ilriformista : Dell’Utri compie 80 anni e 200 amici comprano una pagina del “Corriere” per fargli gli auguri. #Travaglio si indign… - cessasuprema : MA IN CHE SENSO PORCELLUZZI AD AMICI AL POSTO DI MARCELLO POTREI PIANGERE MOLTO - zazoomblog : Amici 2021: Marcello Sacchetta ha rivelato le sue sorti nel programma - #Amici #2021: #Marcello #Sacchetta - blogtivvu : #Amici21, perché Marcello Sacchetta non ci sarà? Da Stefano De Martino a Giulia Stabile, le reazioni -