Unione Europea - 2035 ed Euro 7: la sorte del motore a scoppio (Di domenica 5 settembre 2021) La Commissione Europea è stata chiara: entro il 2035, il Vecchio continente dovrà votarsi esclusivamente alla mobilità elettrica. un obiettivo da tutti considerato estremamente ambizioso, perché Bruxelles non ha delineato un quadro di alternative valide per raggiungere tale traguardo e, soprattutto, non ha esplicitato la propria visione sul futuro del motore a scoppio (forse per non irretire Paesi importanti come Germania e Francia?). In ogni caso, molti ritengono che dietro le proposte della Commissione non ci sia altro che un futuro dominato dalle auto a batteria. Nel 2035 dovremo dunque dire addio ai veicoli endotermici? In realtà, ciò potrebbe avvenire qualche anno prima e per altre proposte attualmente in fase di definizione all'interno dei palazzi dell'Unione ...

