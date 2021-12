Risalgono i contagi e ritorna la zona arancione in Italia Ecco dove

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 3 settembre 2021) La Sicilia continua a vedere una crescita deitale da rendere obbligatorio l’ingresso indi alcuni comuni che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti ovvero Comiso, Vittoria, Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e Barrafranca, in provincia di Enna. Nuovi comuni inI nuovi ingressi sono otto comuni in provincia di Siracusa, Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla, Francofonte e uno in provincia di Enna, Catenanuova, inda sabato 4 a martedì 14 settembre (compreso). Ricordiamo le regole per le zone arancioni che riguardano soprattutto gli spostamenti e le attività aperte: I primi sono limitati al territorio del proprio Comune, a meno che non si abbia il green ...