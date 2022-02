Non mi vaccino perché non ne ho voglia. Se non lo accetti hai un problema con la libertà (Di venerdì 3 settembre 2021) Non voglio parlare di statistiche, indici, numero di contagiati, tassi di mortalità e altre questioni tecniche, perché non mi interessano. Non mi interessa neanche dibattere per avallare o confutare questa o quella teoria scientifica, questa o quella affermazione sui rischi di contagio, sui numeri di terapie intensive, su cosa succederebbe se i governi ci imponessero questa o quell’altra scelta, che ogni minuto escono fuori dalla bocca degli esperti. Le risposte non si trovano mai in superficie, dicono. Bisogna scavare, bene, e a fondo. Dove, presumibilmente, tv e social non arrivano. A scavare, appunto, almeno a me, sorge una questione. Tutti sappiamo ben distinguere un atto di violenza da uno che non lo è, anche se concretamente l’azione è identica. A fare la differenza è un’astrazione, un principio fondamentale, basilare, che è nella nostra testa, che è il ... Leggi su lameteora.info (Di venerdì 3 settembre 2021) Non voglio parlare di statistiche, indici, numero di contagiati, tassi di mortalità e altre questioni tecniche,non mi interessano. Non mi interessa neanche dibattere per avallare o confutare questa o quella teoria scientifica, questa o quella affermazione sui rischi di contagio, sui numeri di terapie intensive, su cosa succederebbe se i governi ci imponessero questa o quell’altra scelta, che ogni minuto escono fuori dalla bocca degli esperti. Le risposte non si trovano mai in superficie, dicono. Bisogna scavare, bene, e a fondo. Dove, presumibilmente, tv e social non arrivano. A scavare, appunto, almeno a me, sorge una questione. Tutti sappiamo ben distinguere un atto di violenza da uno che non lo è, anche se concretamente l’azione è identica. A fare la differenza è un’astrazione, un principio fondamentale, basilare, che è nella nostra testa, che è il ...

