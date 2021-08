Ultime Notizie Roma del 09-08-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 agosto 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sono 5735 positivi ai test individuati Secondo i dati del Ministero della Salute invece 11 le vittime in un giorno 290 nuovi pazienti ricoverati in terapia intensiva il tasso di positività e del 2,8% in aumento rispetto al 2,3 gli ingressi giornalieri in ospedale sono 24 ricoveri con sintomi nei reparti ordinari 2131 98 in più Cambiamo argomento arriva la settimana del grande caldo la Protezione Civile lancia l’allarme nei prossimi giorni rischio incendio aumenterà in tutto il paese coprici temperature che potrebbero super di 45° Dunque necessaria la massima attenzione da parte delle ...