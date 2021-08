“Quanto è brutto!”, Federica Panicucci replica in modo perfetto all’hater che attacca Marco Bacini (Di lunedì 9 agosto 2021) Federica Panicucci risponde in maniera perfetta alla hater che su Instagram commenta in maniera negativa una fotografia che la ritrae al fianco del compagno Marco Bacini. Federica Panicucci replica all’hater che insulta Marco Bacini “Quanto è brutto, saranno i soldi a renderlo bello” scrive una hater su Instagram. Federica Panicucci ha deciso di commentare e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 9 agosto 2021)risponde in maniera perfetta alla hater che su Instagram commenta in maniera negativa una fotografia che la ritrae al fianco del compagnoche insultaè brutto, saranno i soldi a renderlo bello” scrive una hater su Instagram.ha deciso di commentare e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Quanto è brutto!”, Federica Panicucci replica in modo perfetto all’hater che attacca Marco Bacini… - 27_giulia : @Gianfi15 @AlessandroPonz4 Esatto! Cioè però non puoi essere favorevole al green pass per i ristoranti ed essere co… - martib0524 : Quanto è brutto svegliarsi piangendo - nomoreminotauro : @SoftyLouis91 Mi fido del fatto he tu mantenga la parola data. Stavo pensando a quanto brutto e triste sarebbe po… - louixcuddle : RT @RV1NB3RRY: madonna quanto sei brutto harry -