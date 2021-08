Covid | variante Delta fa aumentare i ricoveri Sardegna e Sicilia verso la zona gialla

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 9 agosto 2021) (Teleborsa) – Più contagiosa e resistente ai vaccini. Negli ultimi 45 giorni – secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità – il 69,2% dei tamponi sequenziati in Italia è risultato positivo alla, che ha superato la Alfa, ferma al 17,3% spingendo la curva dei contagil’alto con una percentuale maggiore di casi nella fascia d’età compresa tra i 10 ed i 29 anni, ovvero quella meno vaccinata. E in tale scenario in diverse regioni cresce il rischio di passare in. Secondo i nuovi criteri per rimanere inbianca le regioni devono mantenere il numero di ...