Concorso Asst Brianza | bando in Gazzetta per 30 OSS | chi partecipa e prove

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 9 agosto 2021) Pubblicato nellaUfficiale numero 62 del 6 agosto 2021 l’avviso di indizione di unpubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti di operatore socio sanitario presso l’di Vimercate. Ilfa seguito alla Deliberazione del Direttore Generale numero 470 del 21 giugno 2021, che autorizzava l’assunzione di 30 OSS tramitepubblico. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti d’accesso, come fare domanda e quali saranno lee il programma d’esame. Per la preparazione è disponibile sia il testo consigliato ...