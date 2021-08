Cagliari, rottura con Nandez: ora dovrà chiarire con Semplici (Di lunedì 9 agosto 2021) Oggi è atteso il confronto tra Nahitan Nandez e il tecnico Leonardo Semplici per chiarire la situazione in merito all’episodio della Spagna Oggi pomeriggio è atteso il confronto tra Nandez e Semplici per sapere le motivazione per le quali non si è unito al resto della squadra per partire alla volta della Spagna in vista dell’amichevole tra Maiorca e Cagliari. La causa, in realtà, è ormai conosciuta: l’uruguaiano, infatti, ribadirà il suo interesse nel trasferirsi all’Inter. I nerazzurri – come sottolinea l’edizione odierna de L’Unione Sarda – vogliono il difensore, ma non son ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 agosto 2021) Oggi è atteso il confronto tra Nahitane il tecnico Leonardoperla situazione in merito all’episodio della Spagna Oggi pomeriggio è atteso il confronto traper sapere le motivazione per le quali non si è unito al resto della squadra per partire alla volta della Spagna in vista dell’amichevole tra Maiorca e. La causa, in realtà, è ormai conosciuta: l’uruguaiano, infatti, ribadirà il suo interesse nel trasferirsi all’Inter. I nerazzurri – come sottolinea l’edizione odierna de L’Unione Sarda – vogliono il difensore, ma non son ...

