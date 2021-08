Al Corsera aprono gli occhi | l’Inter può vendere ancora

(Di lunedì 9 agosto 2021) Nell’universo Rcs c’è chi, sia pure con fatica, riesca ad aprire gli. È il caso del Corriere della Sera che, per compensare il colonnino geopolitico-sentimentale di Severgnini, decide che è il caso di offrire anche un po’ di realismo ai lettori. E la spara così:potrebbe, come peraltro il Corsport scrive da giorni anzi da mesi. Ecco cosa riporta il Corriere della Sera: Alle brutte notizie sono un po’ come le partenze, non finiscono mai. Il club nerazzurro è una gioielleria, con il proprietario deciso ai suoi pezzi al miglior offerente. Non ci ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Corsera aprono

Startmag Web magazine

Porte rosse che sie si chiudono in continuazione, rettangoli rossi che disegnano le sagome scure dei personaggi,... in un articolo del 1987 uscito sul '' ? il quinto atto che lo ...Così l'ex di Nina Moric potrà intraprendere un percorso di riabilitazione: 'È stata la cosa giusta da fare - dice alla mamma, Gabriella Privitera - Sono felicissima, non vedo l'ora di ...I presidenti della Lega di A - scrive il Corriere della Sera -, De Laurentiis in primis, aspettano entro questa settimana una risposta dal governo, dopo le ...A riportarlo è il Corriere della Sera La Figc riassume, in un documento inviato al governo, un’analisi sulle criticità del settore e suggerimenti su misure per supportare il sistema. 'Figc in pressing ...