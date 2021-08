Tottenham-Arsenal 1-0, decide Son. Gollini in campo mezz’ora (Di domenica 8 agosto 2021) Derby amichevole tra Tottenham e Arsenal vinto dagli Spurs grazie alla rete del coreano. In campo anche l’ex Atalanta Grazie alla rete messa a segno a dieci minuti dalla fine da Heung-Min Son, il Tottenham si è aggiudicato il derby amichevole contro l’Arsenal con il risultato di 1-0. Partita alla quale ha preso parte anche Pierluigi Gollini, neo portiere degli Spurs subentrato a Lloris nella ripresa. Per l’ex Atalanta mezz’ora di gara all’esordio in gare non ufficiali contro la formazione londinese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Derby amichevole travinto dagli Spurs grazie alla rete del coreano. Inanche l’ex Atalanta Grazie alla rete messa a segno a dieci minuti dalla fine da Heung-Min Son, ilsi è aggiudicato il derby amichevole contro l’con il risultato di 1-0. Partita alla quale ha preso parte anche Pierluigi, neo portiere degli Spurs subentrato a Lloris nella ripresa. Per l’ex Atalantadi gara all’esordio in gare non ufficiali contro la formazione londinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

