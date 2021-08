Schianto mortale a Percoto, deceduto un automobilista (Di domenica 8 agosto 2021) Incidente mortale nel pomeriggio di oggi in via Crimea in località Percoto. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma. Troppo gravi le ferite riportate dal conducente ... Leggi su udinetoday (Di domenica 8 agosto 2021) Incidentenel pomeriggio di oggi in via Crimea in località. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma. Troppo gravi le ferite riportate dal conducente ...

San Pietro Vernotico, con la moto contro un palo: muore un 26enne Lo schianto in moto , la corsa dei sanitari che lo hanno soccorso e il decesso. È finita così per ... La dinamica Secondo i rilievi la carambola si è rivelata mortale per il 26enne. La moto pare abbia ...

Incidente mortale a Gerenzago: perde la vita una donna di Lodi IL GIORNO San Pietro Vernotico, con la moto contro un palo: muore un 26enne Lo schianto in moto, la corsa dei sanitari che lo hanno soccorso e il decesso. È finita così per Raffaele Monaco, 26 anni, originario di San Pietro Vernotico, in provincia ...

Sbatte con la moto contro un palo: muore un ragazzo di 26 anni di San Pietro Lo schianto in moto, la corsa dei sanitari che lo hanno soccorso e il decesso. È finita così per Raffaele Monaco, 26 anni, originario di San Pietro Vernotico, in provincia ...

