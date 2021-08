Quando riaprono sale giochi, slot e scommesse? Ultime novità giugno e luglio (Di domenica 8 agosto 2021) Quando riaprono sale giochi, slot e scommesse? E’ questa la domanda che molti italiani, perlopiù appassionati del gioco d’azzardo, si stanno ponendo e alla quale cercano una risposta. Ebbene le notizie in arrivo sono positive. Dopo una lunga attesa causata dal Covid-19, a partire da giovedì 1° luglio sarà possibile accedervi. Delusione per chi sperava in una riapertura già nel mese di giugno, ma quantomeno c’è una data. Tra poco meno di un mese e mezzo, dunque, via libera al ritorno in sale giochi, slot e ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021)? E’ questa la domanda che molti italiani, perlopiù appassionati del gioco d’azzardo, si stanno ponendo e alla quale cercano una risposta. Ebbene le notizie in arrivo sono positive. Dopo una lunga attesa causata dal Covid-19, a partire da giovedì 1°sarà possibile accedervi. Delusione per chi sperava in una riapertura già nel mese di, ma quantomeno c’è una data. Tra poco meno di un mese e mezzo, dunque, via libera al ritorno ine ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Presidi svizzeri, no a test Covid a tappeto nelle scuole ...guardia dalle conseguenze a lungo termine del Covid per i giovani? "Naturalmente è tragico quando ... Domani riaprono le scuole nel canton Argovia, una settimana più tardi in molti altri cantoni e due ...

Arabia Saudita: si riaprono i confini per i pellegrinaggi dell'Umra alla Mecca ARABIA SAUDITA - L'emirato di Ryad tornerà ad aprire i confini ai turisti stranieri vaccinati che parteciperanno al pellegrinaggio dell'Umra alla Mecca. Lo hanno reso noto i media locali, quando sono passati ormai 18 mesi dalla chiusura dei confini a causa della pandemia da Coronavirus. "Il ministero dell'Hajj e dell'Umra ha annunciato di aver iniziato a ricevere cittadini e residenti ...

Coronavirus, le Rsa riaprono 7 giorni su 7: via libera alle visite, sì all’uscita temporanea senza isolamento al rientro La Stampa Obiettivo riaprire il lungolago entro stasera: si lavora senza sosta per rimuovere i detriti Il livello del lago continua a scendere ma forse solo oggi si potrà riaprire il transito alle auto. Almeno questo è l’obiettivo. Le acque si stanno infatti ritirando ma la mole di detriti da recuperar ...

Quanto ci ha spaventati la pandemia Partiamo per le vacanze con alcune preoccupazioni in più. Abbiamo tutti il Green pass? E chi di noi non ce l’ha troverà un posto per fare i tamponi? E il luogo in cui andiamo, non diventerà per caso z ...

