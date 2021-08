Ospedali, con 48 milioni arriva la riqualificazione antisismica ed energetica. Ecco quali sono gli interventi in programma (Di domenica 8 agosto 2021) ANCONA - Il restyling dell'edilizia Ospedaliera marchigiana passa per tre vie. Nella puntata di ieri, il Corriere Adriatico ha esaminato le prime due: la realizzazione di nuovi nosocomi - come nei ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 8 agosto 2021) ANCONA - Il restyling dell'ediliziaera marchigiana passa per tre vie. Nella puntata di ieri, il Corriere Adriatico ha esaminato le prime due: la realizzazione di nuovi nosocomi - come nei ...

Advertising

emergency_ong : Questa è la foto con le coordinate dell'ospedale di EMERGENCY a #Lashkargah. Stiamo ricevendo feriti. Sono civili… - pacileoangelo : RT @GuidoCrosetto: Da due settimane ho un nuovo approccio con chi insulta, minaccia o diffama, su Twitter: passo tutto ad un avvocato speci… - NovecentoV : @azangrillo Prof. Stanno distraendo la massa con la propaganda. Quando passerá il recovery plan fuori dagli ospedal… - MaydaMauriBCF : RT @JoseCarlosRRuiz: Ringrazio all'#Italia per la donazione di 120 000 euro a sostegno delle azioni svolte dal @WFP_Cuba, in coordinamento… - drewmilan39 : @stebellentani @enricoruggeri Anche tra i non vaccinati i malati veramente gravi sono persone con più di una patolo… -