Oggi amichevole con l'Ascoli, prima prova con il vero Napoli di Spalletti (Di domenica 8 agosto 2021) A Castel di Sangro, alle ore 17:30, si disputerà un test molto importante per Luciano Spalletti. Fino alla scorsa amichevole, il tecnico di Certaldo, non ha avuto a disposizione, tra infortuni e ferie causate dalle nazionali, tutta la rosa del Napoli. Oggi, contro l'Ascoli di Sottil, mancheranno solamente Mertens, Lozano e Demme, tutti e tre ai box per infortunio. In settimana sono tornati i tre azzurri, freschi vincitori dell'Europeo, Insigne, Di Lorenzo e Meret. Inoltre si sono aggregati anche Ospina e Fabian Ruiz. Resta pesante l'assenza di Diego Demme, giocatore che ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 agosto 2021) A Castel di Sangro, alle ore 17:30, si disputerà un test molto importante per Luciano. Fino alla scorsa, il tecnico di Certaldo, non ha avuto a disposizione, tra infortuni e ferie causate dalle nazionali, tutta la rosa del, contro l'di Sottil, mancheranno solamente Mertens, Lozano e Demme, tutti e tre ai box per infortunio. In settimana sono tornati i tre azzurri, freschi vincitori dell'Europeo, Insigne, Di Lorenzo e Meret. Inoltre si sono aggregati anche Ospina e Fabian Ruiz. Resta pesante l'assenza di Diego Demme, giocatore che ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Lukaku ha chiesto e ottenuto di non giocare amichevole con il #Parma. E ha chiesto di essere liberato per il… - tuttofrosinone : Frosinone, oggi l'ultima amichevole: allo Stirpe arriva il Benevento - ilRomanistaweb : ???? L'Inter vuole Dzeko, la Roma non rilancia: offerti due anni di contratto a 5 milioni netti (pag 5) ?? Espulsion… - pietrovirgilio1 : @SCUtweet Non sono un mago, ma lo vedrai oggi nell'amichevole. Ma bernadeschi potrebbe farlo bene ma Ramsey deluderà - ACMilan_KaKa22 : RT @PianetaMilan: Dove vedere #RealMadridMilan: oggi in tv amichevole di lusso - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan -