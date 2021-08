Milly Carlucci, Samanta Togni rivela come sono i rapporti con la Carlucci: “Io non la sento più e Raimondo Todaro …” (Di domenica 8 agosto 2021) Samantha Togni è stata la prima ballerina storica di Ballando con le stelle a lasciare il programma condotto da Milly Carlucci e a provare altre strade. Questo è accaduto un paio di anni fa quando la Togni fece sapere che, dopo aver chiesto alla Carlucci di cambiare ruolo all’interno del programma e cioè di passare da insegnante di ballo a giurata, la Carlucci le aveva risposto di no e allora lei aveva deciso di lasciare il programma e di tentare altre strade. La prima è stata la coconduzione accanto a Giancarlo Magalli a I fatti vostri e ... Leggi su cityroma (Di domenica 8 agosto 2021) Samanthaè stata la prima ballerina storica di Ballando con le stelle a lasciare il programma condotto dae a provare altre strade. Questo è accaduto un paio di anni fa quando lafece sapere che, dopo aver chiesto alladi cambiare ruolo all’interno del programma e cioè di passare da insegnante di ballo a giurata, lale aveva risposto di no e allora lei aveva deciso di lasciare il programma e di tentare altre strade. La prima è stata la coconduzione accanto a Giancarlo Magalli a I fatti vostri e ...

