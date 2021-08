Messi, addio Barcellona: tutta la verità e suo il futuro nell’ultima conferenza stampa (Di domenica 8 agosto 2021) Messi ha lasciato il Barcellona. Le emozioni e la verità di Leo raccontate nella ultima conferenza stampa al Camp Nou. Messi, addio al Barcellona dopo 21 anni. Il 5 agosto un comunicato del Barcellona come un fulmine a ciel sereno che annuncia la fine dello storico legame calcistico. Nei giorni precedenti poteva sembrare possibile arrivare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 8 agosto 2021)ha lasciato il. Le emozioni e ladi Leo raccontate nella ultimaal Camp Nou.aldopo 21 anni. Il 5 agosto un comunicato delcome un fulmine a ciel sereno che annuncia la fine dello storico legame calcistico. Nei giorni precedenti poteva sembrare possibile arrivare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

angelomangiante : #Messi : 'Non sono pronto a questo. È difficile dire addio. Ringrazio i miei compagni che sono qui. Ringrazio i ti… - DiMarzio : #Barcellona, il riassunto della conferenza stampa d'addio di Leo #Messi - DiMarzio : Le #primepagine spagnole dopo l'annuncio dell'addio di #Messi - alessio2098 : @ProfCampagna A quanto ne so io Messi non poteva rimanere a prescindere. La liga ha dimezzato il tetto ingaggi del… - Gabri_Juventus : ??? Alcuni degli estratti più importanti della conferenza d'addio di Leo Messi: #messi -