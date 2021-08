Malori o barche in avaria | soccorsi a Trieste con le moto d' acqua della Questura

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malori barche

I soccorsi con le moto d'acqua della Questura nel mare di Trieste. Sabato impegnativo per gli uomini della Questura di Trieste, impegnati in mare con le moto d'acqua . Sono stati diversi, infatti, gli ...In tanti svengono, hanno dei, si accasciano. Le donne, se incinte, partoriscono '. Ma ... Infine, c'è il pensiero a chi non arriva: 'Chi sbarca a volte ci chiede notizie di altre...Non ha potuto vedere realizzato l’ultimo desiderio. Quello di poter ricostruire il caliscendi che venne abbattuto, assieme ad altri, tantissimi anni fa su disposizione della Capitaneria ...GIULIANOVA – La salma dell’avvocato Marco Maria Ferrari, scomparso nel pomeriggio di oggi a 71 anni stroncato da un infarto fulminante all’interno della sua barca nel porto di Giulianova, mentre si tr ...