Lilli Gruber sì e io invece no? La bomba di Paola Ferrari | ecco come funzionano le cose in televisione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 agosto 2021) Del suo addio alla Rai, annunciato pochi giorni fa,torna a parlarne in un'intervista a Repubblica. La giornalista, 60 anni, lascerà viale Mazzini dopo i mondiali di Calcio in Qatar, che si terranno nell'inverno del 2022. "Dicono che sono vecchia, anche se io mi sento una ragazza", ribadisce quanto aveva già affermato al Corriere della Sera. E ancora, ripete che tra i suoi obiettivi futuri c'è quello di far crescere il gruppo Lucisano, della quale è socia e per cui cura i documentari: "Stiamo preparando bellissimi progetti – premette -. Intanto è partito Romanzo radicale, sulla storia di Pannella. Il mondo dello sport mi ha dato ...