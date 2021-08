Insigne in rete contro l'Ascoli, ovazione per il capitano del Napoli: "Lorenzo, resta con noi!" (Di domenica 8 agosto 2021) Subito emozioni forti in Napoli-Ascoli, amichevole in corso a Castel di Sangro. Gli azzurri sono infatti passati in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad una rete di Lorenzo Insigne, abile a trasformare un calcio di rigore conquistato da Osimhen. Il capitano del Napoli è stato accolto da una vera e propria ovazione dal pubblico presente al Teofilo Patini. Tutto lo stadio ha gridato il nome del capitano chiedendo di restare in azzurro: chiaro riferimento alla trattativa per il rinnovo del contratto. Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 agosto 2021) Subito emozioni forti in, amichevole in corso a Castel di Sangro. Gli azzurri sono infatti passati in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad unadi, abile a trasformare un calcio di rigore conquistato da Osimhen. Ildelè stato accolto da una vera e propriadal pubblico presente al Teofilo Patini. Tutto lo stadio ha gridato il nome delchiedendo dire in azzurro: chiaro riferimento alla trattativa per il rinnovo del contratto.

