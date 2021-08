In auto con oltre mezzo chilo di droga, due arresti dei carabinieri (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono stati fermati in auto con più di mezzo chilo di marijuana. A Sant’Anastasia i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Gennaro Giordano, 26enne e Michele Pignatiello, di 42 anni, del posto e già noti alle forze dell’ordine. I militari li hanno fermati in via San Martino. Il loro atteggiamento – eccessivamente nervoso – ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo. Durante la perquisizione dell’auto sono stati rinvenuti e sequestrati 570 grammi di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono stati fermati incon più didi marijuana. A Sant’Anastasia idella Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Gennaro Giordano, 26enne e Michele Pignatiello, di 42 anni, del posto e già noti alle forze dell’ordine. I militari li hanno fermati in via San Martino. Il loro atteggiamento – eccessivamente nervoso – ha spinto iad approfondire il controllo. Durante la perquisizione dell’sono stati rinvenuti e sequestrati 570 grammi di ...

