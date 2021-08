Da Escher | a Monet | a Klimt a Boldini | le imperdibili mostre dell’autunno 2021

(Di domenica 8 agosto 2021) Finalmente con il rallentamento delle restrizioni possiamo tornare a circondarci della magnificenza dell’arte e dei grandi interpreti mondiali. Il variegato calendario delleche ci aspetta difficilmente lascerà scontenti. Tra le esposizioni della prossima stagione figurano maestri dal calibro di Claude, Maurits Cornelis, Giovanni, Gustav, Pieter Brueghel, i Macchioli e anche una mostra dedicata alla storia dei videogiochi. Da Milano a Napoli, passando per Asti, Genova, Bologna e Roma i grandi eventi non mancheranno. ...

Ultime Notizie dalla rete : Escher Monet

Velvet Mag

... Giovanni Boldini, Claude, Gustav Klimt. Da Milano a Napoli, passando per Asti, Genova, Bologna e Roma le grandi mostre non mancheranno. Eccone un'anticipazione. Maurits Cornelis, Mano ...Al Palazzo Ducale e agli organizzatori della mostra '5 minuti con' vanno le mie ... Presto torneremo negli spazi di Palazzo Ducale con una grande mostra suDopo un anno e mezzo di astinenza dalle grandi mostre d’arte, finalmente nel prossimo autunno, Covid permettendo, si dovrebbe tornare a frequentare più normalmente le grandi esposizioni. Sergio Gaddi, ...Immaginifico, ipnotico, surreale, nessuno come Escher ha messo in comunicazione fantasia e matematica, rigore e meraviglia. A Palazzo Ducale una grande mostra ne riporta in scena l'avventura, mettendo ...