(Di domenica 8 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A pochissime ore dalla scoperta dell’attacco informatico alla Regione Lazio, l’istituzione dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Acn) è una bella notizia. Da domani avremo una risorsa strategica per fronteggiare minacce che attaccano il cuore delle nostre libertà e compromettono il buon funzionamento dei nostri servizi pubblici”. Lo scrive la presidente del Senato Elisabettain un intervento sul Corriere della Sera. “Il cyberspazio – prosegue – è sempre di più il terreno dove si costruisce la ricchezza e la prosperità delle società post-industriali e si definisce la loro capacità di reagire a crisi globali come quella innescata dal ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Casellati “Contro cybercrimini decisiva azione Ue” - - CorriereCitta : Casellati “Contro cybercrimini decisiva azione Ue” - ItaliaNotizie24 : Casellati “Contro cybercrimini decisiva azione Ue” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “A pochissime ore dalla scoperta dell’attacco informatico alla Regione Lazio, l’istituzione dell… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Casellati “Contro cybercrimini decisiva azione Ue” - -

Ultime Notizie dalla rete : Casellati Contro

Il Tempo

...in attesa che anche la commissaria Degrassi rimettesse il suo mandato. Siamo pronti a scommettere che quei milioni torneranno sul piatto e non troveranno più l'opposizione della. Ma ......in attesa che anche la commissaria Degrassi rimettesse il suo mandato. Siamo pronti a scommettere che quei milioni torneranno sul piatto e non troveranno più l'opposizione della. Ma ...ROMA (ITALPRESS) – “A pochissime ore dalla scoperta dell’attacco informatico alla Regione Lazio, l’istituzione ...MOGLIANO Si comincia con il botto. Sabato 25 settembre, ore 16, Stadio Quaggia: l’esordio del Peroni Top 10 2021-2022, ufficializzato dalla Federazione giovedì pomeriggio, è di quelli da brividi, cont ...