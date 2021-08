Bergamo | tunisino 34enne ucciso a coltellate in strada dopo una lite | fermato un italiano

Advertising

Tunisiano accoltellato a morte in strada a Bergamo, fermato il presunto aggressore, è un italiano. All'origine una d… Il presunto autore dell'accoltellamento costato la vita, oggi pomeriggio, a un tunisino di 34 anni, ucciso in cen… Ucciso durante una lite per futili motivi vicino alla stazione di #Bergamo: la vittima è un tunisino di 34 anni.

Il presunto autore dell'accoltellamento costato la vita, oggi pomeriggio, a undi 34 anni, ucciso in centro a, è stato rintracciato dai carabinieri e portato in caserma . È un ...Un uomo di 34 anni è stato ucciso a coltellate oggi poco dopo le 13 a, in via Novelli non lontano dalla stazione ferroviaria. Ancora al vaglio dei carabinieri, ... La vittima è undi 34 ...Un uomo di 34 anni è stato ucciso a coltellate in strada a Bergamo. È successo poco dopo le 13 in via Novelli, non lontano dalla stazione ...Un uomo è stato ucciso a coltellate in centro a Bergamo e il presunto omicida è stato rintracciato e fermato dai carabinieri. La vittima è un tunisino di 34 anni, che stava camminando insieme alla mog ...